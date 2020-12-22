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أكبر مصدري البطاطس بمصر: كورونا أدت لإغلاق عدد من المصانع.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:22 م
البطاطس
البطاطس
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محمود محسن
أكد سمير النجار أكبر مصدري البطاطس في مصر أن انتاج البطاطس العام الماضي كان جيد مؤكدا أيضا كان جيد في العام الذي كان قبله نتيجة أن المحصول كان أكبر وكان مناخ التصدير متوفر.

أضاف النجار خلال مداخلة هاتفي لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر مشكلة كورونا أدت الى إغلاق عدد من مصانع انتاج البطاطس وخاصة الشيبس.

وتابع   أكبر مصدري البطاطس في مصر أن ما تم إنتاجه من البطاطس هذا العام كانت كميات كبيرة مؤكدا أن التصدير لم يختلف عن العام الماضي .

وأشار النجار إلى أن الانتاج فى اوروبا أعلى من العام الماضي مؤكدا أن نفس المشكلة موجودة نتيجة الاغلاق في العديد من دول اوروبا .

من جانبه ناشد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، الحكومة، اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإخراج الفلاحين من مقلاة البطاطس.

وقال نقيب الفلاحين، إن انهيار أسعار البطاطس يكوي ظهور الفلاحين، ويهدد المستقبل الزراعي لثالث أهم محصول في مصر بعد القمح والأرز، وصاحب المركز الثاني في الصادرات المصرية بعد الموالح.
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