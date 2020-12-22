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تعليم

لتعزيز هوية كل محافظة.. طلبة إعلام القاهرة تطلق حملة «عنواني مصري»

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:36 م
طلاب إعلام القاهرة
طلاب إعلام القاهرة
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محمد شحتة
أطلق عدد من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان الفرقة الرابعة ، كلية الإعلام بجامعة القاهرة ،  حملة "عنواني مصري" والتي تهدف إلى تعزيز هوية كل محافظة، والحفاظ علي التراث الخاص بها.

كما تهدف الحملة، للتمسك باللهجة المميزة لها،  ونبذ ظاهرة التنمر التي تحدث للأفراد على لهجتهم المختلفة عن المحافظات الأخرى والتي ينتج عنها تخلي هؤلاء الأفراد عن لهجتهم حتى لا يتعرضون للتنمر ، ودعوة المصرين  بالخارج للحفاظ على هويتهم ولغتهم العربية   المميزة لهم خاصة مع حديثهم مع  العرب و المصرين أمثالهم  ، وذالك استكمالًا للمبادرة التي  أطلقتها وزارة الهجرة لدعم الهوية المصرية والحفاظ على اللغة العربية داخل مصر وخارجها .  
    
وأجرى الطلاب دراسة على عينة بلغ عددها 622 من المصريين من مختلف المحافظات وكان من أهم النتائج التى توصلوا لها أن اللغة العربية مازالت الأكثر استخدامًا فى الحياة اليومية مما يعنى قدرتها على مقاومة العوامل المساعدة على اختفائها واندثارها فى المجتمع المصري.

كما تم اجراء دراسة على عدد ٦٩ مصريًا بالخارج وكان من أهم نتائجها أن 41% من المصريين المقيمين بالخارج حريصين بشدة على تدعيم الهوية لدى أبنائهم المقيمين بالخارج مما يعنى اعتزاز المصريين المقيمين بالخارج بهويتهم المصرية، وتكريسها فى نفوس أبنائهم.

ويتمنى الطلاب تبنى وزارة الهجرة  لهذا المشروع وتنفيذه لأن دعم الهوية المصرية وزيادة الانتماء لمصر سيؤدى إلى تعزيز الوحدة المجتمعية المصرية.

أطلقت الحملة، برعاية عميدة كلية الإعلام الأستاذة الدكتورة، هويدا مصطفى، وتحت إشراف الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان ويعاونها الأستاذة فتحية صبري و الأستاذ مي حسام  المدرسين المساعدين بالقسم.
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