شاهد.. أودي RS3 سبورت باك وسيدان الجديدة موديل2021

أعلنت شركة أودى لصناعة السيارات منذ فترة عن تحديث السيارة RS3 النسختين سبورت باك وسيدان، وبالفعل تم مشاهدة نسخة بلون أخضر بتمويه خفيف في حلبة نوربورغرينغ في سبتمبر الماضي .

وها هي المرة الثانية التي شوهدت فيها السيارة أودي سبورت باك RS3 موديل 2021 ، ولكن هذه المرة في الاختبار الشتوي على الجليد مع تمويه خفيف جدًا .

ويظهر التصميم الخارجي للسيارة أودي سبورت باك RS3 موديل 2021 ، بالرغم من التمويهات الخفيفة، باكصدامات بحجم أكبر على شاكلة A3 ، S3 كما أنها تقدم مكابح أكبر ، ونظام تعليق أقل ، ونصائح عادم بيضاوية كبيرة .

أما التصميم الداخلي لسبورت باك RS3 ، تحتوى على شاشة مركزية كبيرة تؤدي العديد من وظائف السيارة، بالإضافة إلى مقاعد رياضية مدعمة بشكل كبير وعجلة قيادة رياضية.

وتستمد السيارة سبورت باك RS3 ، من نفس محركها التوربو 2.5 لتر خماسي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر مع بعض التحديثات. بعض المصادر تشير إلى حوالي 420 حصانًا لمعيار RS3 وما يصل إلى 450 حصانًا لإصدار RS3 Performance.

وتسارع الطراز RSQ3 البالغ 4.5 ثانية من 0-60 ميل في الساعة "0-100 كم / ساعة" وربما تكون سرعتها القصوى 174 ميلًا في الساعة "280 كم / ساعة" ، والسرعة القصوى محدده إلكترونيًا ب 155 ميلًا في الساعة "250 كم / ساعة".





ولم تعلن الشركة حتى الآن السعر الرسمي للسيارات ولكن سيكون في نطاق 55000 دولار الى 60 ألف دولار .