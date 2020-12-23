محمود محيي الدين: رفع السودان من قوائم الإرهاب يتيح له التعامل مع المؤسسات الدولية

علّق الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الأوضاع في السودان في عام 2021 بعد خروجها من قائمة الدول الراعية للإرهاب قائلًا: "السودان سأتحدث عنها ليس بصفتي المُتابع المباشر لأوضاعها لكن بكوني مصريًا وعربيًا ولديّ هناك أصدقاء.





أضاف خلال مداخلة الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، "الوضع في السودان منذ عام 1984 لديها تعثر في سداد مستحقاتها تجاه المؤسسات الدولية، بالإضافة لمشكلاتها العالقة من عقود فيما يخص التوافق الاقتصادي مع المؤسسات المالية الدولية لكن الإجراءات السياسية الأخيرة ورفعها من قوائم الارهاب مهمة وحاسمة وعليه أن يتوجه للمؤسسات المالية الدولية للتعاون للحصول على تمويل إنمائي مناسب وهذا ليس الشق الأهم بل هو الحصول على المساعدة الفنية".



