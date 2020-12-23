محمود محيي الدين: رفع السودان من قوائم الإرهاب يتيح له التعامل مع المؤسسات الدولية

علّق الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الأوضاع في السودان في عام 2021 بعد خروجها من قائمة الدول الراعية للإرهاب قائلًا: "السودان سأتحدث عنها ليس بصفتي المُتابع المباشر لأوضاعها لكن بكوني مصريًا وعربيًا ولديّ هناك أصدقاء.
أضاف خلال مداخلة الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، "الوضع في السودان منذ عام 1984 لديها تعثر في سداد مستحقاتها تجاه المؤسسات الدولية، بالإضافة لمشكلاتها العالقة من عقود فيما يخص التوافق الاقتصادي مع المؤسسات المالية الدولية لكن الإجراءات السياسية الأخيرة ورفعها من قوائم الارهاب مهمة وحاسمة وعليه أن يتوجه للمؤسسات المالية الدولية للتعاون للحصول على تمويل إنمائي مناسب وهذا ليس الشق الأهم بل هو الحصول على المساعدة الفنية".
وتابع: "السودان الشقيق رغم الاوضاع الحالية وتزايد معدلات الفقر التي تصل إلى أرقام تتجاوز 65% من إجمالي الشعب وفقًا لبعض المؤشرات".