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مواطن في فقرة التاكسي: الأهلي والزمالك الأعرق بأفريقيا.. ونظرية المؤامرة غير موجودة في قاموس القلعة البيضاء.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:11 ص
فقرة التاكسي
فقرة التاكسي
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محمود محسن
عرض برنامج يحدث في مصر المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر خلال فقرة التاكسي وكان بها شاب يدعى محمود، وقال إنه يعمل في مجال البنوك منذ 8 سنوات ويبلغ من العمر 30 عامًا.

وأضاف "محمود" أنه يجب خلال تلك الفترة الالتزام بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للحماية من كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح "محمود" خلال فقرة التاكسي: "أعمل على الاجتهاد بمجال عملي بقدر الإمكان؛ لأنني أطمع في أن أكون بمنصب عالي في المستقبل".

وأشار "محمود" إلى أنني أقوم بتشجيع نادى الزمالك، مؤكدًا أن الكرة غاب عنها العدل فى مصر، ونظرية المؤامرة غير موجودة فى قاموس نادى الزمالك، وأن ناديي الأهلي والزمالك الأعرق في أفريقيا.
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