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أخبار البلد

بعد انهيار أسعارها.. هل ألقى الفلاحون البطاطس في الشوارع؟.. أبو صدام يجيب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن تدني أسعار البطاطس أزمة استثنائية، تصب في مصلحة ملايين المستهلكين له، وتصيب مزارعي البطاطس بخسائر فادحة، لافتًا إلى أنه لا صحة لما يتردّد عن أن الفلاحين يرمون ثمار البطاطس في الشوارع؛ لتدني أسعارها.

وأضاف "صدام" فى تصريحات لـ"صدى البلد" انه من غير المنطقي أن يجمع الفلاح ثمار البطاطس ويرميها لان ثمار البطاطس عبارة عن درنات يستوجب جمعها عمليات تقليع مكلفة للفدان وتصل تكلفة تقليع وجمع ثمار فدان واحد لنحو 3 آلاف جنيه من(ثمن شكاير ودبارة وورق يستخدم لإحكام غلق شكاير البطاطس) وأجرة أيدي عاملة تصل لنحو 40 عامل أجرة العامل تصل لـ60 جنيهًا.

وتابع عبدالرحمن ان الفلاح يفضل بيع الثمار ولو بأسعار منخفضة لتقليل الخسائر وفي حالة ضعف الإنتاجية والاسعار لأقل من اجرة جمع المحصول يقوم الفلاح بحرث المحصول في الأرض ليستفيد منه كسماد عضوي أو يقدمه علف للماشية .

وأوضح عبدالرحمن أنه لا صحة أن الفضل في الإنتاجية يرجع لوزارة الزراعة  لأن تقاوي البطاطس تستورد وتقاوي الكسر تشتري من التجار أو يخزنها الفلاحين لحسابهم  والفلاح صاحب قرار تحديد مساحة زراعته ونوع التقاوي ويشتري المبيدات التي يراها مناسبة ويرشها بنفسه في غياب شبه تام للإرشاد الزراعي ولا دور لوزارة الزراعة في نقص أو زيادة المساحات المنزرعة أو زيادة الإنتاجية .

وطالب "نقيب الفلاحين" الجهات الرقابية بمحاسبة المسئولين في وزارة الزراعة عن دورهم في الأزمات المتكررة في ارتفاع وانخفاض الأسعار.

وأكد أن صنّاع هذه الأزمة بوزارة الزراعة لا يمكنهم حلها وإنما الحل في تغيير المُتسببين فيها بقيادات أخرى تحمل أفكارًا جديدة لحل الأزمات المتكرّرة.
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