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رئيس شعبة الأدوية: 60% لـ 70% زيادة في الطلب على علاج المناعة بسبب كورونا ..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:52 م
الأدوية
الأدوية
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البهى عمرو
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة في الطلب على أدوية كورونا والمسكنات بنسبة تراوحت بين 60% و70% على مدار الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن وزارة الصحة قامت بإجراءات استباقية في الموجة الأولى تداركًا لأي نقص في الدواء في الأسواق بالتنسيق مع الشركات حتى يونيو بنهاية هذه الموجة وعبرت بسلام، مؤكدًا أن شركات الدواء أخذت على عاتقها منذ يونيو الماضي استعدادًا للخريف والموجة الثانية زيادة إنتاجها ومضاعفته حتى شهر سبتمبر، ومن ثم تم توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمواد الفعالة وخامات التعبئة بحيث تكون متاحة لتغطية سنة على الأقل كمخزون إستراتيجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض على قناة "أون إي"، قائلًا "هناك ضوابط في توفير هذه الأدوية بحيث يضمن توافرها في الأسواق والمستشفيات والصيدليات على مدار العام سواء الباراسيتامول وجميع أدوية بروتوكول وزارة الصحة، وتم تسهيل إجراءات تسجيل الفيتامينات وهيئة سلامة الغذاء فتحت الأبواب لتسجيل شركات الفيتامينات الرافعة للمناعة.

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