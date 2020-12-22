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2021.. وزير قطاع الأعمال يكشف موعد ظهور أول سيارة كهرباء في الشارع

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تفاصيل جديدة بشأن اتجاه الدولة المصرية لاستخدام السيارات الكهربائية بقوة.

وكشف توفيق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، تقديم سيد على، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، عن إن أول سيارة كهربائية في مصر ستكون في شوارع القاهرة ديسمبر 2021.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، جميع الشركات تتشارك في نظام وله أثر كبير في تزويد الإدارة بكل الأرقام التى تحتاجها كي تأخذ قرارا، موضحا أنه عضو في لجنة الأطروحات وقال :اجتمعنا بعد حوالى 5 أشهر نبحث الشركات القابلة للطرح. 

وتابع توفيق، أن الوزارة تضع نظما في 63 شركة بجميع مراحل العمل لإعادة رسم طريقة العمل في الشركات.
 
 
وفي السياق نفسه أشار وزير قطاع الأعمال، إلى أن لائحة العمال يجرى التشاور فيها مع رئيس الوزراء وسيتم التوجيه من خلاله، وانتهينا مما على الوزارة.

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