الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على بلد الوليد 2/ صفر فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول ، من مباراة برشلونة وبلد الوليد ،ليتقدم البلوجرانا 2-0 ، في المباراة التي تقام بينهما ، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني.





جاءت أهداف برشلونة ، عن طريق المدافع الفرنسي لينجليه في الدقيقة 21 ، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق مارتن برايثويت مهاجم البلوجرانا في الدقيقة 35.









وبدأ برشلونة بـ تشكيل برشلونة مكون من :.





حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.





خط الدفاع: ديست، لينجليت، أرواخو، مينجويزا، ألبا.





خط الوسط: بيانيتش، دي يونج.





خط الهجوم: بيدري، ميسي، برايثوايت.





ويحتل فريق برشلونة المركز السادس من ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة .