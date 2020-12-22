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رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على بلد الوليد 2/ صفر فى الشوط الأول

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:49 م
لينجليه
لينجليه
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول ، من مباراة برشلونة وبلد الوليد ،ليتقدم البلوجرانا  2-0 ، في المباراة التي تقام بينهما ، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

جاءت أهداف برشلونة ، عن طريق المدافع الفرنسي لينجليه في الدقيقة 21 ، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق مارتن برايثويت مهاجم البلوجرانا في الدقيقة 35.


وبدأ برشلونة بـ تشكيل برشلونة مكون من :.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، لينجليت، أرواخو، مينجويزا، ألبا.

خط الوسط: بيانيتش، دي يونج.

خط الهجوم: بيدري، ميسي، برايثوايت.

ويحتل فريق برشلونة المركز السادس من ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة .
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