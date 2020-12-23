مبروك عطية: حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ضعيف .. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأصل في الزواج في الإسلام أنه لا يوجد طلاق أو انفصال، فيستمر الزوج والزوجة مع بعضهما ولا يفرقهما إلا الموت.









وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" حديث ضعيف ولا يصح الاستدلال أو الاحتجاج به ، قائلا "كيف يكون الطلاق أبغض الحلال عند الله، فكان من الاولى أن يحرمه من البداية ".









وأكد أن الاسرة معناها القوة وهي جزء من المجتمع بيوتنا تعبانة ولا تصلح فيها الحياة بينما الأصل الأصيل هو أن البيوت هي أساس الحياة.







