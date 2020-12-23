ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ الشرقية يعلن خطته للتعامل مع أزمة كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
البهى عمرو
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن هناك بعض المواطنين لا يدركون خطورة فيروس كورونا وما يُسببه من أضرار عليهم وعلى ذويهم ومن حولهم ولا يرتدون الكمامات ولا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة".

وتابع أنه تم التشديد على التأكد من الإجراءات الاحترازية في المحافظة في الشوارع والأماكن الحكومية، وعدم تخليص أي مصلحة دون ارتداء الكمامة، ووضع الكحل.
 
وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك لجنة عُليا بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يُصدر كتابًا دوريا عن الاستعدادات لمواجهة الموجة الثانية لـ كورونا

المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: أعداد الإصابات بكورونا ببعض الدول وصلت لنصف مليون إصابة وارتداء الكمامات ضرورة.. فيديو

محافظ الشرقية: مصادرة أي سيارة مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا "فيديو"

محافظ القاهرة: تم الانتهاء من وضع الخطط الأمنية قبل بدء العملية الانتخابية.. فيديو

ضبط 16 توك توك مخالف بشوارع مدينة الزقازيق

محافظ الشرقية: توقيع غرامات على السائقين حال عدم ارتداء الكمامات.. فيديو

ترشيحاتنا

أستاذ صحة عامة يكشف سر إصابة 14 لاعبا من منتخب الشباب بـ كورونا

بعد الإساءة لجامعة الدول العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ارتفاع جديد في إصابات كورونا بمصر.. والوفيات تصل إلى 37 حالة

أحمد مجاهد: مباراة الأهلي والزمالك في موعدها.. ولن يتم تأجيلها إلا في حالة واحدة

ده رائد فضاء مش حلاق.. تركي آل الشيخ يشارك متابعيه بصورة

وزير التعليم يكشف عن طريقة لحصول الطلاب على الدرجات النهائية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا

الوحش الإيطالي الجديد.. باجاني هوايرا تريكولور.. صور

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20