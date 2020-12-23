محافظ الشرقية يعلن خطته للتعامل مع أزمة كورونا

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، موضحًا أن هناك بعض المواطنين لا يدركون خطورة فيروس كورونا وما يُسببه من أضرار عليهم وعلى ذويهم ومن حولهم ولا يرتدون الكمامات ولا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة".





وتابع أنه تم التشديد على التأكد من الإجراءات الاحترازية في المحافظة في الشوارع والأماكن الحكومية، وعدم تخليص أي مصلحة دون ارتداء الكمامة، ووضع الكحل.