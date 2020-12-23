حملت اسم جامعة فاروق وتولى رئاستها عميد الأدب العربي.. تاريخ جامعة الإسكندرية

تعد جامعة الإسكندرية إحدى أكبر الجامعات في مصر، وثالث جامعة أنشئت بعد جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية في القاهرة،و الدكتور طه حسين (عميد الأدب العربي)هو أول من تولى رئاسة جامعة الإسكندرية (1942-1944.





وتضم جامعة الإسكندرية 21 كلية و3 معاهد تدرس مختلف أنواع العلوم الاجتماعية والطبية والهندسية والرياضية وغيرها، وكان للجامعة فروعًا أخرى في مصر خارج مدينة الإسكندرية في دمنهور ومطروح والتي تحولت في وقت لاحق جامعتين مستقلتين.





وأنشئت الجامعة عام 1938، وذلك في عهد الملك فاروق، وكانت الجامعة تضم وقت إنشائها كلية الآداب وكلية الحقوق، ثم تلى ذلك إنشاء كلية الهندسة عام 1941، تم تسمية الجامعة جامعة فاروق في عام 1942، وأعقب هذا إنشاء أربعة كليات جديدة هي كلية الطب، كلية التجارة، كلية العلوم، وكلية الزراعة.





وبعد قيام ثورة يوليو سنة 1952 تم تغيير اسم الجامعة إلى مسماها الحالي "جامعة الإسكندرية"، ومنذ ذلك الحين أضيفت للجامعة الكثير من الكليات الأخرى مثل كلية التمريض، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية التربية، وآخر كلية تم إنشاؤها في الجامعة كانت كلية السياحة والفنادق أنشئت عام 1983، وفي سبتمبر 1989 ضمت جامعة الإسكندرية إليها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة حلوان بالإسكندرية، وهي كلية التربية الرياضية للبنين، كلية التربية الرياضية للبنات، كلية الفنون الجميلة، وكلية الزراعة بمنطقة سابا باشا.



