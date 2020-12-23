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فن

تصريحات جريئة من «عائشة» عن حفل زفاف «درة» وحقيقة خلافهما

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
حلّت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على أحد البرامج التونسية الشهيرة، وخلال سؤالها عن زميلاتها هند صبري ودرة زروق، قالت إن أفضل أدوار هند من وجهة نظرها، هو الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، أما درة فقد تألقت عبر شخصيتها بمسلسل سجن النساء.

وقالت عائشة: هند صبري صحيح سبقت الممثلات التوانسة إلى مصر، ولكنها ليست مجبرة على مشاهدة أيا منهن، وهي حرة تماما في هذا الصدد.

وعن سؤالها حول خلافها مع درة، قالت عائشة إن الصحافة لم تكتب بدقة حول هذا الأمر، وقد تزوجت مؤخرًا في مدينة الجونة، وهي تتمنى لها السعادة والتوفيق في حياتها الجديدة.

أما عن مواجهتها حول عدم حضورها حفل الزفاف قالت: لم تتم دعوتي، وأعتقد أنه كان حفلاً مصغرًا بسبب ظروف كورونا، حتى أن بعض الأشخاص من عائلتها لم يحضروا هذا العرس.

وقد تعاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مؤخرا على فيلم "ريتسا"، التي تشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، وتلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال أواخر شهر ديسمبر الجاري.

الفيلم من تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ومن المفترض عرضه العام المقبل في عام 2021.

وتشارك عائشة بن أحمد في مسلسل "تقاطع طرق" مع الفنانة منى زكي وعدد كبير من النجوم في العمل المقرر عرضه رمضان 2021.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي رومانسي حول زوجة تجسد شخصيتها منى زكي تنشأ بينها وبين زوجها ويجسد شخصيته محمد ممدوح العديد من الخلافات، وخصوصا بعد زواجه الثاني من عائشة بن أحمد زميلته في العمل فتقرر الزوجة الأولى إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.
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