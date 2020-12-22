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أصل الحكاية

تاريخ إنشاء معهد التخطيط القومي.. وسبب تأسيسه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:58 م
معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي
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آية الجارحي
معهد الخطيط القومي.. تأسس المعهد بموجب القانون رقم 231 لسنة 1960 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة ليعزز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر من خلال الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية ، ودعم دور ومهام وزارة التخطيط ، ونشر الفكر والعمل التخطيطي فى جميع المؤسسات الوطنية ، وإشاعة ثقافة التخطيط فى المجتمع المصري .


وبحسب الموقع الرسمي للمعهد، فقد جاء تأكيدا لدور المعهد في دعم التنمية الشاملة في مصر منذ تأسيسه ، فقد تم تزويد المعهد بالقدرات البشرية والمادية اللازمة وأوفد العديد من البعثات الدراسية إلى كافة أنحاء العالم للحصول على الدرجات العلمية في مختلف التخصصات ، كما استقدم المعهد كبار الخبراء في العالم في مجال التنمية والتخطيط لنقل الخبرة والمعرفة إلى المعهد .


وتعددت مجالات التعاون مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ، والعديد من المعاهد العلمية في أوروبا ، وأفريقيا والشرق الأوسط. وكذلك تم تزويد المعهد بالقدرات التكنولوجية بمعايير العصر وقتها ، حيث حظى المعهد بشرف وسبق حيازة أول حاسب آلي في مصر في عام 1960.


وعبر مسيرته لأكثر من خمسة عقود ، فإن المعهد قدم إضافات وإسهامات هامة في مجالات عمله ومهامه الأساسية، فقد شارك وزارة التخطيط في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة، وفي تقييم واختيار ودراسة المشروعات الكبرى.


كما تم دعم جهود المخطط في التعامل مع جوانب هامة في التنمية مثل : التنمية الإقليمية، دراسة العشوائيات، قضايا البيئة والاستدامة، تخطيط النوع ، التعاون التجاري والملاحي بين دول حوض النيل، التعاون الاقتصادي الإقليمي والدولي، تطوير الحسابات القومية ، وغيرها . كما يتعاون المعهد مع وزارة التخطيط في تنفيذ مشروعات بحثية هامة.
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