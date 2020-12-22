ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مانشستر سيتي يهين أرسنال ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:57 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل مانشستر سيتي لدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، باكتساحه نظيره أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور ربع النهائي.

افتتح جابريال خيسوس التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الفرنسي ألكسندر لاكازيت النتيجة لـ أرسنال في الدقيقة 32.

وتحصل محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 23 للخشونة.

وفي الشوط الثاني، أحرز الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 54 من ضربة حرة مباشرة، فشل حارس أرسنال في التعامل معها.

وأضاف فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 59، قبل أن يؤكد لابورتي انتصار السيتي بهدف رابع في الدقيقة 74 بضربة رأسية.

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ارسنال، في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: ستيفين

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورتي، زيتشنكو

خط الوسط: رودريجو، فيرناندينيو، سيلفا

خط الهجوم: محرز، خيسوس، فودين

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي:

في حراسة المرمى:رونارسون

خط الدفاع:موستافي - جابريال - كولاسينتش

خط الوسط: ميتلاند نايلز - محمد النني - داني سيبايوس - سيدريك

خط الهجوم: ويللوك - لاكازيت - مارتينيلي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يهز شباك مانشستر سيتي بهدف من ضربة جزاء.. فيديو

خيسوس يتعادل لـ مانشستر سيتي في شباك ليفربول.. فيديو

دي بروين يضيع ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي ضد ليفربول

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتعادل مع وست بروميتش 1-1

السماوي يتعثر.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة مانشستر سيتي ووست بروميتش في البريميرليج

ترشيحاتنا

اللى بيتكلم غيران.. رد قوي من محمد سامي على منتقدي تدخله بمسلسل زوجته

بعد الإساءة لجامعة الدول العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

جراحة ناجحة لـ ناصر ماهر.. تعرف على مدة غيابه عن الملاعب

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

أحمد شوبير يوجه رسالة دعم لمحمود علاء وطارق حامد بعد إصابتهما بكورونا

قبل النوم.. حيلة غريبة لعلاج تورم القدمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20

قبل النوم.. حيلة غريبة لعلاج تورم القدمين

شاهد.. روسيا تنتج من Niva Lada العريقة نماذج جديدة كليا