مانشستر سيتي يهين أرسنال ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

تأهل مانشستر سيتي لدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، باكتساحه نظيره أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور ربع النهائي.

افتتح جابريال خيسوس التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل الفرنسي ألكسندر لاكازيت النتيجة لـ أرسنال في الدقيقة 32.





وتحصل محمد النني على بطاقة صفراء في الدقيقة 23 للخشونة.





وفي الشوط الثاني، أحرز الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 54 من ضربة حرة مباشرة، فشل حارس أرسنال في التعامل معها.





وأضاف فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 59، قبل أن يؤكد لابورتي انتصار السيتي بهدف رابع في الدقيقة 74 بضربة رأسية.





أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ارسنال، في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: ستيفين

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورتي، زيتشنكو

خط الوسط: رودريجو، فيرناندينيو، سيلفا

خط الهجوم: محرز، خيسوس، فودين



