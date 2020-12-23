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محافظ الفيوم: العمل بـ 50% من قوة إدارات المحافظة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:42 ص
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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البهى عمرو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الجميع يشاهد الارتفاع الملحوظ فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، ولذلك على الجميع توخى الحذر والالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور أحمد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن المحافظة لها طبيعة خاصة بسبب عدد سكانها القاطنين في مساحة صغيرة، لذلك فإن انتشار فيروس كورونا فيها يكون سريعًا للغاية مما يتطلب فرض إجراءات احترازية شديدة.
 
وكشف محافظ الفيوم أن الفترة الماضية تم أخذ حزمة من الإجراءات لمحاولة إحكام السيطرة على الانتشار منها إلغاء الاحتفالات الهامة التي تشهدها المحافظة في هذه الفترة من العام، مؤكد أن الإدارات الآن تعمل بـ 50% من قوتها، كما أن عدد مستشفيات العزل تم تحديدها وهناك متابعة مستمرة مع المستشفيات يوميًا لمعرفة متطلباتهم لتوفير كافة المتطلبات لتقديم الخدمة الطبية للمواطن على أعلى مستوى.

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