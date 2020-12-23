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رياضة

حمد إبراهيم: لاعبو المقاصة كانوا على قدر المسئولية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:44 ص
لقاء مصر المقاصة
لقاء مصر المقاصة وطلائع الجيش
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حسام الحارتي
قال حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق مصر المقاصة، إن لاعبي الفريق الفيومي كانوا على قدر المسئولية بعد الفوز على طلائع الجيش.
وأضاف علاء عبدالغني، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"نتائج الفريق في أول جولتين أثرت على اللاعبين مع بداية المباراة، ولكننا تداركنا ذلك فيما بعد، ونجحنا في تحويل الهزيمة لفوز".

وأكمل:" كنا نسعى لتحقيق نتائج إيجابية في نفس الوقت الذي نجهز فيه اللاعبين، وتعليمات إيهاب جلال بين الشوطين كان لها تأثير ايجابي على الأداء".

وأفاد قائلا :" نقاط المباراة كانت مهمة للمقاصة خاصة بعد خسارة المباراتين السابقتين أمام الأهلي وإنبي، والارتباط كان واضحًا على المقاصة في بداية المباراة أمام الطلائع لكن الفريق استجمع قواه مرة أخرى وقدم مستوى جيدا".

وأتم :" النتيجة مُرضية للجهاز الفني في ظل محاولاته لتجهيز الفريق، خاصة أنه لم يبدأ مع اللاعبين فترة الإعداد من وقت طويل".
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