ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مُعلقاً على كثرة الطلاق.. مبروك عطية: «ياما أمهاتنا قالوا مش قاعدالكم في البيت وممشيوش».. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
Advertisements
محمد شحتة
أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن 95% من الأزواج لا يقولون الحمد لله، كما كان يفعل النبي فور الاستيقاظ من النوم، وقد يفطرون قبل صلاة الصبح.

وقال "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الرجل الذي يستيقظ من النوم أو يدخل البيت ويتشاجر مع زوجته مباشرة يحتاج إلى طبيب نفسي، منوهًا أنه ينبغي على الرجل أن يعرف جيدًا أن النساء كثيرات الكلام قائلاً: "لسانها مبرد ومتبرِّي منها".

وتابع: النبي قال "خلقن من ضلع أعوج"، وياما أمهاتنا قالوا: "مش قاعدالكم في البيت" وفي النهاية لم تترك البيت واستمرت الحياة.

وحذّر مبروك عطية، الرجل الذي يقدم على الطلاق مع إمكانية استمرار الحياة الزوجية، كما أن المرأة التي تسأل زوجها الطلاق بدون سبب؛ بأنها لن تشم رائحة الجنة.

وأكد أن المرأة هي صاحبة القرار في الطلاق من عدمه ولا دخل لأهلها في القرار ولا يحق استئذانهم، وهي التي تقدر على تسيير الحياة أو توقيفها بحكمتها وحنكتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مبروك عطية: الفتاة ليس من حقها أن تختار شريك حياتها.. طلب العلم للفتاة مُقدّم على الزواج.. المرأة في الإسلام لا تشتري كوباية عند الزواج.. ولم يفسد الدين إلا الجماعات والمصلون ممن لا يطبقون الشرع

ترشيحاتنا

جاهزون لكل الاحتمالات.. السودان يحذر إثيوبيا وسط مفاوضات لترسيم الحدود

أستاذ صحة عامة يكشف سر إصابة 14 لاعبا من منتخب الشباب بـ كورونا

هى دي القرارات.. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فتح باب القيد للفرق مرة أخرى

أدوية جديدة.. وزيرة الصحة تناقش مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا

جراحة ناجحة لـ ناصر ماهر.. تعرف على مدة غيابه عن الملاعب

ده رائد فضاء مش حلاق.. تركي آل الشيخ يشارك متابعيه بصورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا

الوحش الإيطالي الجديد.. باجاني هوايرا تريكولور.. صور

لامبورجيني تكشف النقاب عن النموذج الخارق SC20