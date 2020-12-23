مُعلقاً على كثرة الطلاق.. مبروك عطية: «ياما أمهاتنا قالوا مش قاعدالكم في البيت وممشيوش».. فيديو

أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن 95% من الأزواج لا يقولون الحمد لله، كما كان يفعل النبي فور الاستيقاظ من النوم، وقد يفطرون قبل صلاة الصبح.





وقال "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الرجل الذي يستيقظ من النوم أو يدخل البيت ويتشاجر مع زوجته مباشرة يحتاج إلى طبيب نفسي، منوهًا أنه ينبغي على الرجل أن يعرف جيدًا أن النساء كثيرات الكلام قائلاً: "لسانها مبرد ومتبرِّي منها".





وتابع: النبي قال "خلقن من ضلع أعوج"، وياما أمهاتنا قالوا: "مش قاعدالكم في البيت" وفي النهاية لم تترك البيت واستمرت الحياة.





وحذّر مبروك عطية، الرجل الذي يقدم على الطلاق مع إمكانية استمرار الحياة الزوجية، كما أن المرأة التي تسأل زوجها الطلاق بدون سبب؛ بأنها لن تشم رائحة الجنة.



