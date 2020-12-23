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فن

صديق العمر.. طارق العريان عن ماجد النصري

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:25 ص
طارق وماجد
طارق وماجد
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محمد بدران

شارك المخرج طارق العريان جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر طارق العريان بصحبة النجم ماجد المصري وعلق علي الصورة "صديق العمر الطويل" نالت إعجاب متابعيه.


يذكر أن طارق العريان قدم آخر أفلامه "ولاد رزق" "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

في سياق آخر، عبر الفنان ماجد المصري، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركته في مسلسل "الوجه الآخر" الذى يخوض به ثاني بطولاته في مجال الدراما، وقال ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد": "إنه لا مانع لديه من تقديم جزء ثان من مسلسل "الوجه الآخر" خاصة أن العمل يحتاج إلى هذا الأمر".

وتابع: "أنا من مؤيدي مسلسلات الأجزاء خاصة أن الأحداث تتطلب هذا والجمهور يفضل هذه النوعية من الأعمال منذ فترة طويلة". وأضاف ماجد: "أن البطولة الجماعية أثبتت نجاحها خاصةً في الفترة الحالية، وهناك أكثر من عمل تفوق مؤخرًا".

ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا في إطار درامي تشويقي.


وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.

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