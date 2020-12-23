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تكنولوجيا

«أدوبي» تطلق نسخة تجريبية من برنامج تحرير الفيديو «بريميير برو» لأجهزة ماك ذات معالجات «أيه آر إم»

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
أدوبي تطلق نسخة تجريبية
"أدوبي" تطلق نسخة تجريبية من برنامج تحرير الفيديو
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أ ش أ
أطلقت شركة "أدوبي" الأمريكية، عملاق صناعة برمجيات النشر والتصميم في العالم، نسخة تجريبية من برنامج تحرير الفيديو الشهير "بريميير برو" مخصصة لأجهزة حاسبات ماك "سيليكون إم ١ " الجديدة من شركة "أبل" والمعتمدة على رقائق معالجات ذات المعمارية "أيه آر إم". 

ولا يزال الإصدار الجديد في مرحلة تجريبية حيث كشفت الشركة عن مجموعة من نقاط الضعف والثغرات المعروفة وكذلك المميزات المفقودة في البرنامج. وقالت "أدوبي" إنها ستقوم تباعا وعلى مراحل بتقديم المميزات الموجودة في إصدارة برنامج "بريميير برو" الأصلي.

وبهذا الإصدار الجديد ينضم برنامج "بريميير برو" إلى قائمة برامج "أدوبي" التي تشمل "فوتوشوب"و "لايت روم" التي تطلق الشركة إصدارات مخصصة منها للعمل على أجهزة ماك الجديدة المعتمدة على رقائق المعالجات ذات المعمارية "أيه آر إم".
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