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وزيرة البيئة: لدينا خطة متكاملة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:17 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
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البهى عمرو
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة لديها خطة متكاملة لتحويل المخلفات الصلبة لـ طاقة، مؤكدة أن منظومة المخلفات الصلبة "القمامة" تتم على 3 برامج هي: "إنشاء البنية التحتية وعملية التجميع والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية".

وتابعت أن إنشاء البنية التحتية وهى المحطات والمصانع و المدافن وتلك من اختصاص وزارة التنمية المحلية ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية العربية للتصنيع". 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم حاليا إنشاء المدافن في الـ27 محافظة".

وفى نفس السياق، كشفت أن مشروع البيوجاز نموذج مبسط للاقتصاد الدوار، وخطوة مهمة في مجال التنمية المستدامة أن مشروع البيوجاز يحافظ على الموارد ويسهم في التخلص من المخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء 1500 وحدة بيوجاز بمختلف المحافظات، متابعة: "لدينا خطة كاملة لتحويل المخلفات البلدية للطاقة".

وتابعت: "نتعاون مع القطاع الخاص في مجال منظومة المخلفات الصلبة لتحقيق أفضل النتائج، ونسعى لتطوير المحميات الطبيعية بمختلف أنحاء الجمهورية".
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