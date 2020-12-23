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سيارات

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:59 ص
صدى البلد
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هند عصام
يعد المظهر الخارجي للسيارة أحد أفضل عوامل الجذب لها ، لذلك يهتم دائما قائدو السيارات بالمواظبة على تنظيفها بشكل دوري للمحافظة على رونق السيارة فشكلها الخارجي يدل على حالتها الجيدة وشكلها العام .

وخلال السطور التالية نتعرف سويا على عدد من النصائح لجعل سيارتك دائما في افضل حال .

1- دورية غسيل السيارة 

يعتبر غسل السيارة بصفة دائمة ودورية من أهم العوامل التي تؤدى إلى التخلص من الحشرات الملتصقة على الهيكل الخارجي للسيارة ، و يجب متابعة تنظيف السيارة بانتظام وتجنب تنظيف الغبار والأتربة وإزالة فضلات الطيور والأتربة ، ولكن لابد أن تكون بمنشفة قطنية حتى لا يحدث خدوش في هيكل السيارة ولكن قم بتنظيفها بطريقة النفخ بالهواء.

2- تجنب غسيل السيارة وهي ساخنة

يعتبر غسيل جسم السيارة وهى ساخنة من أخطر العوامل التي تساعد على تلف الطلاء الخارجي للسيارة ، مما يؤدى إلى إنفاق الكثير من المال لإعادة المظهر الجمالي مرة أخرى للسيارة ، فمن الأفضل أن تنتظر قليلا لكي يهدأ المحرك ثم بعد ذلك تنظيف السيارة 

3- غسيل السيارة بالشمع 

الشمع يحافظ على طلاء السيارة لفترات طويلة ، ويحميها من عوامل خارجية كثيرة ، فلابد من تنظيف السيارة بواسطة الشمع على الأقل مرة واحدة كل شهر. 
3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور
3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور
3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور
3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور
3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور
3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور
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