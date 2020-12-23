3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

يعد المظهر الخارجي للسيارة أحد أفضل عوامل الجذب لها ، لذلك يهتم دائما قائدو السيارات بالمواظبة على تنظيفها بشكل دوري للمحافظة على رونق السيارة فشكلها الخارجي يدل على حالتها الجيدة وشكلها العام .





وخلال السطور التالية نتعرف سويا على عدد من النصائح لجعل سيارتك دائما في افضل حال .





1- دورية غسيل السيارة





يعتبر غسل السيارة بصفة دائمة ودورية من أهم العوامل التي تؤدى إلى التخلص من الحشرات الملتصقة على الهيكل الخارجي للسيارة ، و يجب متابعة تنظيف السيارة بانتظام وتجنب تنظيف الغبار والأتربة وإزالة فضلات الطيور والأتربة ، ولكن لابد أن تكون بمنشفة قطنية حتى لا يحدث خدوش في هيكل السيارة ولكن قم بتنظيفها بطريقة النفخ بالهواء.





2- تجنب غسيل السيارة وهي ساخنة





يعتبر غسيل جسم السيارة وهى ساخنة من أخطر العوامل التي تساعد على تلف الطلاء الخارجي للسيارة ، مما يؤدى إلى إنفاق الكثير من المال لإعادة المظهر الجمالي مرة أخرى للسيارة ، فمن الأفضل أن تنتظر قليلا لكي يهدأ المحرك ثم بعد ذلك تنظيف السيارة





3- غسيل السيارة بالشمع



