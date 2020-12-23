ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الإثنين.. عرض «تستاهل يا قلبي» في نادي سينما المرأة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:19 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
يواصل نادى سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" فعالياته وذلك يوم الإثنين 28 ديسمبر في الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء. 

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم" تستاهل ياقلبي" إخراج "لمياء إدريس" وعقب عرضه يستضيف النادي الناقد السينمائى "الأمير أباظة" رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي بندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور. 

جدير بالذكر أن فيلم "تستاهل يا قلبي" قد حصل علي جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية لسنة 2020 وقد حصل علي تنويه خاص بمهرجان أسوان 2020. 

وتدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر.و تجري المخرجة البالغة من العمر 35 عاما مقابلات في رحلة بالسيارة تستغرق 30 دقيقة تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينيات ويمثلن آراء اجتماعية مختلفة.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب و يقام وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أقصى درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملاق الطرق الوعرة يصل الخليج.. نيسان إكس تيرا 2021 | صور

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

كارثة أمريكية خلال 2020.. الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة قتلى في تاريخها بسبب كورونا