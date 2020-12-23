الإثنين.. عرض «تستاهل يا قلبي» في نادي سينما المرأة

يواصل نادى سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" فعالياته وذلك يوم الإثنين 28 ديسمبر في الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء.





ومن المقرر أن يتم عرض فيلم" تستاهل ياقلبي" إخراج "لمياء إدريس" وعقب عرضه يستضيف النادي الناقد السينمائى "الأمير أباظة" رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي بندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.





جدير بالذكر أن فيلم "تستاهل يا قلبي" قد حصل علي جائزة أحسن فيلم قصير بمهرجان مالمو للسينما العربية لسنة 2020 وقد حصل علي تنويه خاص بمهرجان أسوان 2020.





وتدور قصة الفيلم حول الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر.و تجري المخرجة البالغة من العمر 35 عاما مقابلات في رحلة بالسيارة تستغرق 30 دقيقة تقريبا مع نساء في منتصف الثلاثينيات ويمثلن آراء اجتماعية مختلفة.



