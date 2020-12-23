مبروك عطية: «غوري من وشي» من ألفاظ الطلاق ويتوقف على شرط.. فيديو

كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن لفظ "غوري من وشي، وأنتي حرة" من ألفاظ الطلاق الكناية، والتي لا يقع الطلاق بها؛ إلا بعد سؤال الزوج عن نيته وقصده بهذه الألفاظ.





وقال "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الزوج إذا قرّر أنه أراد الطلاق بألفاظ الكناية؛ فإنه يقع به الطلاق، وكذلك إذا تلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة؛ فيقع بها الطلاق فورًا.





حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ضعيف قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأصل في الزواج في الإسلام أنه لا يوجد طلاق أو انفصال، فيستمر الزوج والزوجة مع بعضهما ولا يفرقهما إلا الموت.