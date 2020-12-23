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ديني

مبروك عطية: «غوري من وشي» من ألفاظ الطلاق ويتوقف على شرط.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
مبروك عطية: لفظ غوري
مبروك عطية: لفظ "غوري من وشي" من ألفاظ الطلاق بشرط
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محمد شحتة
كشف الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن لفظ "غوري من وشي، وأنتي حرة" من ألفاظ الطلاق الكناية، والتي لا يقع الطلاق بها؛ إلا بعد سؤال الزوج عن نيته وقصده بهذه الألفاظ.

وقال "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الزوج إذا قرّر أنه أراد الطلاق بألفاظ الكناية؛ فإنه يقع به الطلاق، وكذلك إذا تلفظ بألفاظ الطلاق الصريحة؛ فيقع بها الطلاق فورًا.

حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" ضعيف
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الأصل في الزواج في الإسلام أنه لا يوجد طلاق أو انفصال، فيستمر الزوج والزوجة مع بعضهما ولا يفرقهما إلا الموت.

وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن حديث "أبغض الحلال عند الله الطلاق" حديث ضعيف ولا يصح الاستدلال أو الاحتجاج به ، قائلاً "كيف يكون الطلاق أبغض الحلال عند الله، فكان من الأولى أن يحرمه من البداية".

وأكد أن الأسرة معناها القوة وهي جزء من المجتمع بيوتنا تعبانة ولا تصلح فيها الحياة بينما الأصل الأصيل هو أن البيوت هي أساس الحياة.
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