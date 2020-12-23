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منوعات

ده رائد فضاء مش حلاق.. تركي آل الشيخ يشارك متابعيه بصورة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:18 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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محمد بدران

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "انستجرام"، بصورة حديثة له.

وظهر تركي آل الشيخ رفقة "الحلاق" الخاص به مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة معه في ظل انتشار فيروس كورونا، وعلق تركي على الصورة قائلًا: "بكامل الاحترازات الصحية.. مو حلاق.. رائد فضاء".

وحقق برومو أغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "محسود"- كلمات تركي آل الشيخ- أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب بعد 5 أيام من طرحها. 

"محسود"  لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .

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