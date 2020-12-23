أخبار التوك شو| متى ينفذ حظر التجوال وتأجيل الدراسة؟.. مفاجأة عن سلالة كورونا.. وليلة دخلة سونسون في حديقة الحيوان

كشف الشاب المصري باسم رؤوف، المعروف بـ"باتمان" أو الرجل الوطواط، تفاصيل تعامله مع رجال المرور في النقاط المرورية، خلال قيادته سيارة "باتمان".

وأضاف باسم رؤوف، خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، أن رجال المرور يتعجبون كثيرًا، ولكن ورقي جميعه مضبوط وسليم، مضيفًا:" أنا بشنبي.. عشان أنا باتمان مصري.. الشنب رمز المصريين".





قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة في الطلب على أدوية كورونا والمسكنات بنسبة تراوحت بين 60% و70% على مدار الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة الماضية.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن وزارة الصحة قامت بإجراءات استباقية في الموجة الأولى تداركًا لأي نقص في الدواء في الأسواق بالتنسيق مع الشركات حتى يونيو بنهاية هذه الموجة وعبرت بسلام، مؤكدًا أن شركات الدواء أخذت على عاتقها منذ يونيو الماضي استعدادًا للخريف والموجة الثانية زيادة إنتاجها ومضاعفته حتى شهر سبتمبر، ومن ثم تم توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمواد الفعالة وخامات التعبئة بحيث تكون متاحة لتغطية سنة على الأقل كمخزون إستراتيجي.





قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك خوفا في العالم أجمع من فيروس كورونا ومع كل ظهور فيروس جديد تظهر العديد من الشائعات حوله وهذا للربح والاستغلال.

وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا ليس هناك دليل واحد يدل علي أنها شرسة وقاتلة والسلاسل الجديدة ظهرت في إيطاليا وبريطانيا والدنمارك واستراليا وجنوب افريقيا .