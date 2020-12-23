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توك شو

أخبار التوك شو| متى ينفذ حظر التجوال وتأجيل الدراسة؟.. مفاجأة عن سلالة كورونا.. وليلة دخلة سونسون في حديقة الحيوان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع
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البهى عمرو
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها أبرزها خلال التقرير التالي:

كشف الشاب المصري باسم رؤوف، المعروف بـ"باتمان" أو الرجل الوطواط، تفاصيل تعامله مع رجال المرور في النقاط المرورية، خلال قيادته سيارة "باتمان".
وأضاف باسم رؤوف، خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، أن رجال المرور يتعجبون كثيرًا، ولكن ورقي جميعه مضبوط وسليم، مضيفًا:" أنا بشنبي.. عشان أنا باتمان مصري.. الشنب رمز المصريين".

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك زيادة في الطلب على أدوية كورونا والمسكنات بنسبة تراوحت بين 60% و70% على مدار الأسبوعين الماضيين مقارنة بالفترة الماضية.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن وزارة الصحة قامت بإجراءات استباقية في الموجة الأولى تداركًا لأي نقص في الدواء في الأسواق بالتنسيق مع الشركات حتى يونيو بنهاية هذه الموجة وعبرت بسلام، مؤكدًا أن شركات الدواء أخذت على عاتقها منذ يونيو الماضي استعدادًا للخريف والموجة الثانية زيادة إنتاجها ومضاعفته حتى شهر سبتمبر، ومن ثم تم توفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمواد الفعالة وخامات التعبئة بحيث تكون متاحة لتغطية سنة على الأقل كمخزون إستراتيجي.

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك خوفا في العالم أجمع من فيروس كورونا ومع كل ظهور فيروس جديد تظهر العديد من الشائعات حوله وهذا للربح والاستغلال.
وأضاف مجدي بدران خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، بالنسبة للسلالة الجديدة من فيروس كورونا ليس هناك دليل واحد يدل علي أنها شرسة وقاتلة والسلاسل الجديدة ظهرت في إيطاليا وبريطانيا والدنمارك واستراليا وجنوب افريقيا .

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أمر في غاية الأهمية يساهم في حصول الطلاب على أعلى الدرجات الدراسية.

ردّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما يتردد بشأن إلغاء العام الدراسي بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بعض دول العالم.

كشفت الفنانة صابرين، رحلتها مع فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها منه.

طالب الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، باتباع البروتوكولات العلاجية الصادرة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالحالات المصابة بـ فيروس كورونا .

كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حديقة الحيوانات، عن تفاصيل وصول الحديقة 3 زرافات؛ ليتم الزواج مع زرافة موجودة واحدة في الحديقة.

قال الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن، مساعد وزير الإسكان، إن الوزارة بدأت خطة تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية في القاهرة سواء قيمة تراثية أو معمارية بتطوير ميدان التحرير ثم تشمل ميدان طلعت حرب ومصطفى كامل وميدان العتبة والأوبرا، فضلا عن الشوارع التي يرتبط اسمها بقيمة تاريخية وازالة التشوهات منها.

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن اليوم هو اليوم الثاني من فصل الشتاء جغرافيا والأجواء مازالت مستقرة والطقس يميل إلي الدفء خلال فترات النهار وفي الليل يتحول إلى برودة شديدة علي جميع محافظات الجمهورية.
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