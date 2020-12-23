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رياضة

عصام سالم: ساسي مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم.. وننتظر عرضاً مناسباً لـ مصطفى محمد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:03 ص
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الزمالك
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حسام الحارتي
قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن توليه قيادة المنظومة داخل القلعة البيضاء ليست سهلة على الإطلاق، متابعاً: "نهدف للحفاظ على حقوق الزمالك".
وأوضح عصام سالم خلال لقائه بفضائية أون تايم سبورتس": "جماهير الزمالك من أخلص الجماهير في العالم ونحتفل بمرور 110 سنوات على تأسيس النادي بداية العام الجديد".

وأضاف عصام سالم أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وافقت على احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق الأول؛ بشرط توافر قيمة مالية تليق باسم اللاعب .

واستطرد:" فرجاني ساسي سيتواجد لنهاية الموسم الحالي وسيتم تجديد تعاقده ونحرص علي مصلحة الجميع ".

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