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بين الناس

شاهد.. أهالي جراجوس يستغيثون بمحافظ قنا من غلق مصانع السكر للطريق العام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن إبراهيم توفيق، من أهالي قرى ونجوع الوحدة المحلية لقرية جراجوس محافظة قنا، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، سرعة التدخل لحل أزمة قطع طريق مجلس قروي جراجوس من قبل مصانع سكر قوص.


ويقول فى رسالته: "تقوم مصانع السكر بقوص خلال موسم تشغيل المصنع بركن جرارات القصب، ولمدة بضع ساعات على طريق قري الحلة والشعراني وجزيرة مطيرة ونجع رجب ونجع السلام وساحل البحر، وذلك بأسلوب الاحتكار والاغتصاب، وتتسبب جرارات قصب السكر في موسم حصاد القصب من كل عام في الكثير من الحوادث بسبب عدم اتباع السائقين للتعليمات".


وأضاف: "يسبب ذلك شللا مروريا تاما، بالإضافة إلى تعرضنا للحوادث والكوارث، وتوجهنا لإدارة المصنع مرارًا وتكرارًا ولكن دون جدوى، ونحيط سيادتكم علمًا بأن هذه المسافة تبلغ 300 متر، فمن الممكن أن تقوم إدارة المصانع باستقطاع تلك المسافة من أراضيهم الملاصقة لتلك الطريق، ويتم تهيئتها لمرور جرارات القصب عليها بدلا من إشغال طرق القرى سالفة الذكر، وتعرض حياة المواطنين للخطر".


وناشد المسئولين سرعة التدخل لحل تلك الأزمة التي يعاني منها عشرات الآلاف من المواطنين، وإنشاء طريق خاصة لركن الجرارات على أملاكهم الملاصقة لطرق مجلس قروي جراجوس، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

 
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01000277822


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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