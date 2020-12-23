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منوعات

وش السعد.. عريس يربح مبلغاً خيالياً في يوم زفافه.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
عربس
عربس
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عزة عاطف
صدقت الأقوال التي تفيد بأن الحياة أحيانًا ما تبدأ بعد الـ50، ولما لا؛ فقد فاز عجوز، بمبلغ خيالي خلال حفل زفافه على عروسه الجديدة "وش السعد".

أصاب الذهول عريساً عجوزاً بعد ما تفاجأ بفوزه بمبلغ 10.000 جنيه إسترليني في يوم زفافه، نتيجة "رهان"، كان قد شارك فيه ولم يتوقع الفوز أبدًا.

وخلال حفل زفاف العريس «ريتشارد بورسيل» البالغ من العمر 57 عامًا، على زوجته الآن «فيكتوريا»، السبت الماضي، ولم يعرف حتى أنه ربح رهانه ذو الـ 25 جنيهًا إسترلينيًا حتى فحص حسابه البنكي خلال الزفاف.

وحصل العجوز المتقاعد من وظيفة "عامل مستودع" بمتجر شهير في بريطانيا، على قسيمة رهان Betfred's Goals Galore No Draw التي تطلبت من أن يختار صاحب الرهان 12 فريق كرة قدم يمكنهم تسجيل أهداف لتحقيق فوز كبير.

وبالفعل حققت جميع الفرق التي اختارها العجوز أهدافًا في مبارياتها خلال الدوري الإنجليزي، شارك ريتشارد منذ ذلك الحين سعادته برهان الفوز وادعى أنه "الرجل الأكثر حظًا في العالم".

قال لصحيفة ليفربول إيكو: "لاگون صادقًا، كنت مشغولًا أحتفل بزواجي، لذا لم أتحقق من هاتفي لمعرفة النتائج حتى وقت لاحق عندما رأيت مبلغًا رائعًا من المال قد دخل حسابي".

وأضاف: "دائمًا ما أشارك في هذا النوع من الرهان وقد ربحت بعض المبالغ الصغيرة في الماضي، واليوم حصلت على مبلغ كبير وفي يوم زفافي.. أنا متأكد من أننا سنستخدمه جيدًا".

أما بالنسبة لشهر العسل، فقد حجزنا بالفعل فندقًا لطيفًا في تشيستر، وقد نستخدم المبلغ للاستمتاع هناك، واختتم: "أنا أسعد رجل على قيد الحياة، بالمبلغ وبعروستي".
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