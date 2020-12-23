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أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على أسماء الأسد وعائلتها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
واشنطن تفرض عقوبات
واشنطن تفرض عقوبات على أسماء الأسد وعائلتها
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قسم الخارجي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على سوريا، بموجب "قانون قيصر"، بينها عقوبات على أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري الحالي بشار الأسد.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، تم فرض عقوبات على أسماء الأسد؛ لعرقلتها جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وتشمل العقوبات الأمريكية أفراد عائلة أسماء الأسد، منهم والدها فواز الأخرس، ووالدتها سحر الأخرس، وأشقائها "فراس" و"إياد".

وقال وزير الخارجية الأمريكية إن عائلة أسماء الأسد لديهم ثروات "غير مشروعة" تراكمت على حساب الشعب السوري.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على سوريا استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.

وتعد تلك المرة هي الأولى التي تدرج فيها واشنطن المصرف المركزي السوري وأفراد من عائلة أسماء الأسد على قائمة العقوبات.

وشملت العقوبات الأمريكية لينا محمد نذير الكناية وزوجها، وهي تعمل بمنصب مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية منذ نحو 10 سنوات.

وضمّت القائمة الأمريكية اسم كفاح ملحم، قائد شعبة الاستخبارات العسكرية، ومجموعة "خيتي" القابضة المملوكة لرجل الأعمال، عامر تيسير خيتي.
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