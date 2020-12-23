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فن

برومو أغنية «يا أنا يا لأ» لـ عمرو دياب يتخطى حاجز المليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حقق برومو أنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "يا أنا يا لأ" أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب .
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ". وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".

وأحيا الهضبة حفلًا خاصًا يوم الجمعة الماضي في قصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد"

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني»، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة. 
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