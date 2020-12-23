الأمراض تحاصرنا..أهالي حي السلام فى كفر صقر يستغيثون من مصرف الأوقاف

استغاث المواطن عثمان أشرف في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، يتضرر فيها من وجود مصرف الأوقاف بمنتصف مباني الحي مما تسبب في مرض العديد من الأهالي .

ويقول فى رسالته : نستغيث بالمسئولين من مصرف الأوقاف يقع وسط حي السلام فى منطقة البترول فى مركز ومدينه كفر صقر ويعد من اقدم المصارف التى كان يستخدمها المزارعون قديمًا ولكن عند دخول الحيز العمراني هذه المنطقة وانتهت البقعة الزراعية من هذه المنطقة اصبح المصرف الان عبارة عن بركة من المياه لا تزيد ولا تنقص ليس له اى استخدام حاليًا .





وأضاف : رائحة المصرف لا تطاق وتتسبب لهم بإغلاق النوافذ طوال اليوم وعدم تحمل الخروج للشرفة حتي لو دقائق ، إضافة إلي انتشار الحشرات من الرائحة المنفرة التي إعدادها سكان المنطقة.





وتقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى لردم هذا المستنقع الذى ياوى الحشرات الضارة، وان المصرف الان يعد من اسباب انتشا المرض فى المنطقة ومخالف للحياة الصحية فى المركز لذا نطالب بردمه هذا الوباء الراقد.

ونتمني من المسئولين سرعة الإستجابة واتخاذ قرار الردم حفاظًا على صحة المواطنين حتي لا يتسبب في أذي للسكان أكثر من ذلك .

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