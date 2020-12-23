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بين الناس

الأمراض تحاصرنا..أهالي حي السلام فى كفر صقر يستغيثون من مصرف الأوقاف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عثمان أشرف في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد" ، يتضرر فيها من وجود مصرف الأوقاف بمنتصف مباني الحي مما تسبب في مرض العديد من الأهالي .
   
ويقول فى رسالته : نستغيث بالمسئولين من مصرف الأوقاف يقع وسط حي السلام فى منطقة البترول فى مركز ومدينه كفر صقر ويعد من اقدم المصارف التى كان يستخدمها المزارعون قديمًا ولكن عند دخول الحيز العمراني هذه المنطقة وانتهت البقعة الزراعية من هذه المنطقة اصبح المصرف الان عبارة عن بركة من المياه لا تزيد ولا تنقص ليس له اى استخدام حاليًا .

وأضاف : رائحة المصرف لا تطاق وتتسبب لهم بإغلاق النوافذ طوال اليوم وعدم تحمل الخروج للشرفة حتي لو دقائق ، إضافة إلي انتشار الحشرات من الرائحة المنفرة التي إعدادها سكان المنطقة.

وتقدم أهالي المنطقة بالعديد من الشكاوى لردم هذا المستنقع الذى ياوى الحشرات الضارة، وان المصرف الان يعد من اسباب انتشا المرض فى المنطقة ومخالف للحياة الصحية فى المركز لذا نطالب بردمه هذا الوباء الراقد.
 
 ونتمني من المسئولين سرعة الإستجابة واتخاذ قرار الردم  حفاظًا على صحة المواطنين  حتي لا يتسبب في أذي للسكان أكثر من ذلك .
للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01069828381
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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