خاطر بحياته أكثر من مرة.. أبو الحرفيين فرج التركي أول لحام في الوادي الجديد.. صور وفيديو

"ابو الحرفيين" شهرته علي مدار 40 عاما بالمنطقة الصناعية بمدينة موط بمركز الداخلة الوادي الجديد ,حيث اشتهر فرج التركي أول لحام بمركز الداخلة بابو الحرفيين لأنه أول لحام بني ورشته داخل المدينة الصناعية بمدينة موط .

يقول فرج التركي إن اسمه الحقيقي كامل احمد عمر تركي وشهرته فرج التركي ابو الحرفيين وإنه تعين سنة 72 بجهاز تعمير الصحاري مساعد لحام معادن للمعدات الثقيلة وصيانة ابار المياه الجوفية .

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وأضاف أنا أوول نجاحاته كلحام عندما قام بتصنيع خزان مياه"صهريج" بجوار محطة الكهرباءبالداخلية، مشيرا الي انه خاطر بحياته أكثر من مرة حيث تماستدعاؤةه، بعدما رفض معظم اللحامين الذين قدموا من محافظة اسيوط القيام بهذه المهمة شديدة الخطوره وذلك لقطع أجزاء من تريللا محملة بغاز الطائرات كانت معطلة ولايتم اصلاح العطل الا بقطع اجزاء منها عن طريق لمبة اللحامويعهو أمر فيه خطوره شديدة عليه وعلي المحيطين به .





وتابع انه وصل للمطار والجميع في حالة من الذعر فضلا عن تواجد كتيبة مصطفة علي جانبي المقطورة من قوات الدفاع المدني والجميع يعتقدون ان هذه العملية لن يكتب لها النجاح والكل يتسائل كيف لي ان اقطع باللحام مقطورة محملة بالوقود وبالفعل نجحت في هذه المهمه بقدرة المولي عز وجل مضيفا أنه كان يتقاضي مرتب شهريا في ذلك الوقت 3 جنيهات واستمر هذا المرتب علي مدار 3 سنوات .

ويضأو:كنت أول من استلم ارضا بالمدينه الصناعية وكان ثمن المتر وقتذاك جنيها واحدا وقمت بتاسيس ورشة لحام وتعتبر اول ورشة في المدينة الصناعية.





ولفت الي انه بدأ العمل في ورشته باسطوانة اكسجين واحدة ومعه حاليا اكثر من اسطوانه وتم توزيع معظمها علي مرضي كورونا.

حيث انه لن يتأخر ابدا علي اي مريض في احتياج لاسطوانة اكسجين، مشيرا الي ان من اهم انجازاته ايضا انشاء التركيبات الخاصة بمصنع تمور الجمعية المركزية والمتواجد حاليا بمدينة موط .

واكد فرج التركي انه لا ينسي الفضل ابدًا لكل من ساعده علي رحلة الحياه منذ الستينات وعلي راسهم الاسطي بلية والاسطي عبد الحميد حسب الله عليهم رحمة الله .



