فيديوجراف.. السيناريو المرتقب بعد ارتفاع إصابات كورونا

بعد أن سجلت مصر طفرة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا والتي تخطت الـ700 حالة، كما سجلت عشرات الوفيات في اليوم الواحد؛ تساءل الكثيرين عن السيناريو المتوقع اتباعه من جانب الحكومة خلال الفترة القادمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وفي ظل هذه الطفرة، قد تلجأ الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ بما فيه من إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس وعلى رأسها تطبيق حظر التجول، خاصة في ظل مطالب النواب المتكررة لتطبيق الحظر الجزئي وتفعيل عقوبات قانون الطوارئ.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الإجراءات المحتمل تطبيقها وفقا لقانون الطوارئ من خلال الفيديوجراف التالي...