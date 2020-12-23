فيديوجراف.. السيناريو المرتقب بعد ارتفاع إصابات كورونا

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وفي ظل هذه الطفرة، قد تلجأ الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ بما فيه من إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس وعلى رأسها تطبيق حظر التجول، خاصة في ظل مطالب النواب المتكررة لتطبيق الحظر الجزئي وتفعيل عقوبات قانون الطوارئ.



