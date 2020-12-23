ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

فيديوجراف.. السيناريو المرتقب بعد ارتفاع إصابات كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:44 م
صدى البلد
Advertisements
منار شعبان
بعد أن سجلت مصر طفرة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا والتي تخطت الـ700 حالة، كما سجلت عشرات الوفيات في اليوم الواحد؛ تساءل الكثيرين عن السيناريو المتوقع اتباعه من جانب الحكومة خلال الفترة القادمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا:



وفي ظل هذه الطفرة، قد تلجأ الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ بما فيه من إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس وعلى رأسها تطبيق حظر التجول، خاصة في ظل مطالب النواب المتكررة لتطبيق الحظر الجزئي وتفعيل عقوبات قانون الطوارئ.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الإجراءات المحتمل تطبيقها وفقا لقانون الطوارئ من خلال الفيديوجراف التالي...
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سونيديب بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم