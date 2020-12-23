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بين الناس

تلال القمامة تحاصر أهالى قرية شرارة فى القناطر الخيرية..شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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وسام مختار عدسة _ صلاح مهدى
سادت حالة من الاستياء بين أهالى قرية شرارة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، بسبب تضررهم من  انتشار تلال أكوام القمامة على الطرقات، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».

ويقول الأهالى فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".

وأضافوا: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان".

وأشاروا  لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال  بسبب تراكم القمامة والشوارع التى تكسوها القازورات  و النفايات   مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس  كورونا ،  والمسؤلين هنا لاعين ترى ولا أذن تسمع سوء من وحده محلية أو صحية

وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين ، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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