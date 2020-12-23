تلال القمامة تحاصر أهالى قرية شرارة فى القناطر الخيرية..شاهد

سادت حالة من الاستياء بين أهالى قرية شرارة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، بسبب تضررهم من انتشار تلال أكوام القمامة على الطرقات، خوفا من تعرضهم للأوبئة والأمراض خاصة في ظل انتشار فيروس «كورونا».





ويقول الأهالى فى رسالة بعثوا بها إلى خدمة شكاوى "صدى البلد": "نعانى من تراكم تلال القمامة التى تهدد حياتنا حيث تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها مما يعرضنا إلى الخطر طوال الوقت".





وأضافوا: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التى تسبب الحساسية والربو لدى للسكان".





وأشاروا لم نعد نتحمل هذا المنظر، ولا هذا الإهمال بسبب تراكم القمامة والشوارع التى تكسوها القازورات و النفايات مما يعرض صحتنا للأمراض الخطيرة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ، والمسؤلين هنا لاعين ترى ولا أذن تسمع سوء من وحده محلية أو صحية





وناشد الأهالي عبر "صدى البلد"، المسئولين ، بضرورة التدخل لإزالة مخالفات القمامة لإنقاذ أهل المنطقة من الأمراض التي تصيبهم بسبب هذه القمامة

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