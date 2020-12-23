شاهد.. توقعات الجماهير حول مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يترقب ملايين المشاهدين في مصر وخارجها، المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك فى قمة الدوري المصري المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.

رصدت عدسة "صدى البلد" توقعات بعض جماهير كرة القدم المصرية حول نتيجة مباراة الأهلي والزمالك القادمة.

مصطفى أحمد فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شىء من الزمالك، بحكم أن الأهلي صاحب البطولات"، بحسب قوله.

وأكد أحمد أيمن: "أتوقع فوز الأهلي بأربعة أهداف، فيما توقع مصطفى أحمد فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شىء من الزمالك، بحكم أن الأهلي صاحب البطولات"، بحسب قوله.

وأشار نادر محمد إلى أنه يتمنى فوز الأهلي بهدفين مقابل لا شىء، فالأهلي فوق الجميع.

وقال كريم محمد، أحد الجماهير: "أتوقع فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين من محمود كهربا ومحمد شريف".

وكان اتحاد الكرة حسم الجدل المثار حول إمكانية تأجيل مباراة الأهلى والزمالك بتأكيد إقامتها فى موعدها المحدد 28 ديسمبر الجارى، رافضا التأجيل رغم الظروف الصعبة وانتشار فيروس كورونا.









ويواجه مسئولو اتحاد كرة القدم صعوبة بالغة بشأن استقدام طاقم حكام أوروبي كبير لإدارة مباراة الأهلي والزمالك بسبب اتجاه عدد من الدول الأوروبية الكبرى إلى الإغلاق التام بسبب انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا بشكل كبير خلال الوقت الراهن.









وبدأ اتحاد الكرة يفكر في إمكانية إسناد مباراة القمة إلى حكم عربي أو أفريقي خلال الفترة المقبلة حال فشل استقدام طاقم أوروبي لظروف الكورونا حول العالم في الوقت الحالي.









وشهدت الساعات الماضية تردد أنباء تشير إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب الارتفاع الملحوظ في إصابات كورونا في الوقت الحالى ولكن لم يصدر أي شيء رسمي من قبل اتحاد الكرة بخصوص هذا الأمر.



