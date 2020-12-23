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بين الناس

مريضة كبد تناشد وزارة التضامن قبولها ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة..صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيدة أماني حسن محمد حسن، المقيمة بعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى شمولها ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.

وتقول فى رسالتها: أنا مريضة بأمراض مزمنة وهي تليف باالكبد وتضخم بالطحال ومرض السكر ومرض الضغط ، فانا مستحقة طبيا للحصول علي كارت كرامة طبقا لشروط برنامج كرامة بعدما تم الكشف الطبي المميكن ، بتاريخ 18/7/2020 وتم تسجيل الحالة  الكترونيا علي قاعدة بيانات برنامج كرامة بتاريخ 27/7/2020 وحتي ساعته وتاريخه لم يتم اصدار كارت كرامة .

وأضافت : وتم تقديم شكوي لمجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2020 وتم احالة الشكوي لوزارة التضامن الاجتماعي وفريق برنامج تكافل وكرامة والسيد الاستاذ مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة.

وأشارات اتمنى اصدار كارت كرامة الذي لم أحصل عليه منذ 27/7/2020 وحتي ساعته وتاريخه 

مناشدة المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى مساعدتها على أعباء الحياة   

للتواصل مع القارئه من خلال رقم 
0 101 884 6712
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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