مريضة كبد تناشد وزارة التضامن قبولها ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة..صور

ناشدت السيدة أماني حسن محمد حسن، المقيمة بعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى شمولها ضمن المستحقين لمعاش تكافل وكرامة.





وتقول فى رسالتها: أنا مريضة بأمراض مزمنة وهي تليف باالكبد وتضخم بالطحال ومرض السكر ومرض الضغط ، فانا مستحقة طبيا للحصول علي كارت كرامة طبقا لشروط برنامج كرامة بعدما تم الكشف الطبي المميكن ، بتاريخ 18/7/2020 وتم تسجيل الحالة الكترونيا علي قاعدة بيانات برنامج كرامة بتاريخ 27/7/2020 وحتي ساعته وتاريخه لم يتم اصدار كارت كرامة .





وأضافت : وتم تقديم شكوي لمجلس الوزراء بتاريخ 13/10/2020 وتم احالة الشكوي لوزارة التضامن الاجتماعي وفريق برنامج تكافل وكرامة والسيد الاستاذ مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة.





وأشارات اتمنى اصدار كارت كرامة الذي لم أحصل عليه منذ 27/7/2020 وحتي ساعته وتاريخه





مناشدة المسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى مساعدتها على أعباء الحياة





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