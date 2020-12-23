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رياضة

شوبير: مش بهاجم أحمد مجاهد حتى لو طريقة عمله مش بتعجبني.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
طالب الإعلامي أحمد شوبير الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن يحترم القانون المصري، مثلما يفعل الـ"فيفا" مع القانون السويسري.

وقال شوبير عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورت": "مش بهاجم أحمد مجاهد حتى لو طريقة عمله مش بتعجبني، وعلى الكاف احترام القانون المصري".

وتابع: "فيفا تتبع القانون السويسري والذى يلزم أن يكون 70% من الموظفين فى المنظومة من سويسرا، ويما ان فيفا يحترم القانون السويسري؛ فعلى الكاف أن يحترم القانون المصري".

وشن الإعلامي أحمد شوبير هجوما على مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب إقالة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، وتعيين لجنة ثلاثية جديدة برئاسة أحمد مجاهد.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي : "إذا سألت أي مسؤول في الفيفا بشأن موعد انتخابات اتحاد الكرة مش هيعرف يرد عليك".

وتابع شوبير:" تصريحات وزير الشباب والرياضة أنه سيتم التشاور مع الفيفا يعني أنه سيتم إجراء انتخابات الجبلاية، ولكن تأكيده على أن التشاور مع الفيفا سيتم بما لا يخالف اللوائح المصرية يعني أنه لن تكون هناك انتخابات".

وأشار شوبير ساخرا:" هل فيفا الساعة واحدة التي طلبت تقليص عدد اللجنة الخماسية، أم فيفا الساعة العاشرة!".

واستطرد:" البعض يتخيل أن الـ فيفا حاجة كبيرة منقدرش نقرب منها، في حين أنها مؤسسة بها فساد كبير، مثلما رأينا في عهد جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني".
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