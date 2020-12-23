مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 23 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، أبرزها مباريات الدوري الفرنسي والإيطالي ومباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

تقام اليوم الأربعاء، 23 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، أبرزها مباريات الدوري الفرنسي والإيطالي ومباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية





ستوك سيتى × توتنهام – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN Sports HD 2

إيفرتون × مانشستر يونايتد – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي × سيلتا فيجو – السادسة والنصف مساء

ريال مدريد × غرناطة – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ديبورتيفو ألافيس × إيبار – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × قادش - الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × إنتر ميلان – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ميلان × لاتسيو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4

نابولى × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5

روما × كاليارى – العاشرة إلا ربع مساء

سامبدوريا × ساسولو – العاشرة إلا ربع مساء

سبيزيا × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء

أودينيزى × بينفينتو - العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

رين × ميتز – الثامنة مساء

بوردو × ستاد ريمس – الثامنة مساء

لانس × ستاد بريست – الثامنة مساء

نيس × لوريان – الثامنة مساء

نيم أولمبيك × ديجون – الثامنة مساء

موناكو × سانت إيتيان – العاشرة مساء

أنجيه × مارسيليا – العاشرة مساء

باريس سان جيرمان × ستراسبورج – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

ليون × نانت – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10

مونبلييه × ليل - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

المريخ السودانى × إنييمبا النيجيري – الثالثة عصرا

سونيديب النيجر × الأهلى – الرابعة عصرا

أشانتي كوتوكو × الهلال السودانى – الخامسة مساء

أهلى بنغازى × الترجى التونسى – السادسة مساء