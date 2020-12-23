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أخبار البلد

وزير التعليم يجدد شكره لبرنامج على مسئوليتي وقناة صدى البلد.. اعرف السبب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:35 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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أعرب وزير التربية التعليم، الدكتور طارق شوقي، اليوم الأربعاء، عن شكره لقناة صدى البلد وبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، بعد تقرير أعده البرنامج، ألقى خلاله الضوء على منظومة تعليمية جديدة في المدارس اليابانية بمصر.

وقال "شوقي" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "أود أن أسجل شكري وتقديري لبرنامج "على مسئوليتي" وقناة صدى البلد؛ لإلقائها بعض الضوء على منظومة تعليمية جديدة رائعة في المدارس اليابانية الموجودة حاليًا في 20 محافظة مصرية ويعمل عليها الكثير من المخلصين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسات الدولة المختلفة".

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، خلال إذاعة التقرير المشار إليه، بما وجده في المدارس اليابانية، مؤكدًا أن هناك تقدمًا كبيرًا فيها وبنفس التقدم التعليمي في اليابان.

وأضاف مقدم برنامج "على مسئوليتي": "بقي عندنا نظام تعليمي حديث ومحترم وجزء من نظام مصر اللي بتغير تعليمها".
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