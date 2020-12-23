في عيد ميلادها الـ 90.. محطات في حياة كوثر شفيق

تحتفل الفنانة كوثر شفيق اليوم الأربعاء بعيد ميلادها الـ 90، وهي واحدة من جميلات السينما المصرية التي على الرغم من مشاركاتها الفنية المحدودة كانت صاحبة أحداث مليئة بالتفاصيل المثيرة.





ونرصد لكم أبرز المحطات في حياة الفنانة كوثر شفيق





ولدت الفنانة كوثر شفيق في 23 ديسمبر 1930، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1954 بفيلم «الحياة الحب» مع ليلى مراد، وظلت خلال 3 أعوام تتنقل بين الأدوار الهامشية حتى كان دورها الأقوى على الإطلاق مع عبد الحليم حافظ في «الوسادة الخالية» لكنها ابتعدت لفترة طويلة بعد النجاح النسبي الذي حققته لتحقق نجاحًا من نوع آخر في حياتها الزوجية.





تزوجت من المخرج الكبير عز الدين ذو الفقار بعد انفصاله عن سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة عام 1954 وأنجبت له ابنته الثانية دينا.





رغم أن مشوارها الفني لم يتخط حيز الأدوار الهامشية لكنها احتلت مساحات البطولة في الانتقادات والنقد والمضايقات التي تعرضت لها بسبب زواجها من المخرج عز الدين ذو الفقار، فقد عُرف عن مخرج الرومانسيات أن مشاعره المرهفة الدافع الخفي وراء نجاح أفلامه فقد كان يعشق بطلات أفلامه حتى انتهاء إعداد الفيلم للعرض، وهو ما كانت تعرفه كوثر وتتعايش معه لكنها في بعض الأوقات لم تستطع مقاومة غيرتها كزوجة، وكان يتسبب ذلك في مشاجرة عنيفة مع بطلات أفلامه.





ويصف المخرج الراحل عز الدين ذو الفقار كوثر شفيق، في مذكراته عام 1963، قائلًا: «أظنها الوحيدة التي بإمكانها أن تتحملني، وأنا لا أتصور أن أكرهها، ولا أستطيع أن أبتعد عنها باقي حياتي».



