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رياضة

أول تعليق من ميسي بعد كسره الرقم القياسي لـ بيليه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
سجّل ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الهدف الثالث في شباك نظيره بلد الوليد، على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف فى الدقيقة 65 من زمن المباراة  ليصبح ميسي الهداف التاريخي مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم بـ 644 هدفًا مع البارسا، متجاوزا بيليه الهداف التاريخي لفريق سانتوس البرازيلي بـ643 هدفًا.

ونشر "ميسي" عبر حسابه على صورة على إنستجرام معلقًا عليها: "عندما بدأت لعب كرة القدم، لم أفكر أبدًا أنني سأكسر رقمًا قياسيًا، بما في ذلك الرقم الذي حققته اليوم وكان بحوزه بيليه".

وتابع: "يُمكنني فقط توجيه الشكر لجميع من ساعدني عبر السنوات، زملائي، وعائلتي، وأصدقائي، وجميع من يدعمني يوميًا".

وحقق برشلونة فوزا على فريق بلد الوليد بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب " نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وسجل المدافع الفرنسي "كليمنت لينجليت" هدف برشلونة الأول الدقيقة 21، وأضاف المهاجم الدنماركى مارتين برايثوايت ثانى أهداف البارسا، فى الدقيقة 35، بعد متابعته لعرضية الظهير الأيمن ديست. 

وفى الشوط الثانى نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى إضافة ثالث أهداف الفريق الكتالونى، بالدقيقة 65 من زمن اللقاء، ليصبح أكثر لاعب فى تاريخ كرة القدم، تسجيلا للأهداف بقميص فريق واحد، برصيد 644 هدفًا.
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