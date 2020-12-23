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رياضة

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع «صدى البلد»، على مدار ساعات صباح اليوم الأربعاء-  مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أزمة الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب فريق الأهلي لا تزال مستمرة، بعد رفض اللاعب الرحيل إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية كاملة عن 3 مواسم المتبقية فى عقده، لاسيما أنه فى حالة فسخ عقده سيحصل على مبلغ 40 مليون جنيه..

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، إنه لا نية لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 28 ديسمبر الجاري..

أكد حازم إمام لاعب الزمالك أنه يتمني انضمام رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلى صفوف القلعة البيضاء..

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا- عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بفيروس كورونا المستجد، كما أثبتت المسحة إصابة إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الجهاز الطبي بكورونا..

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، عن تجربته مع الزمالك قبل رحيله المفاجئ عن قيادة الفريق متوجها إلى الدوري السعودي..
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