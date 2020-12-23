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أخبار العالم

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. كوريا الجنوبية تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:03 ص
كوريا الجنوبية تعلق
كوريا الجنوبية تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا
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قسم الخارجي
أعلنت كوريا الجنوبية تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، بسبب تفشي سلالة كورونا الجديدة من "كوفيد-19".

وقررت كوريا الجنوبية تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى نهاية العام الجاري، بسبب مخاوف من سلالة كورونا الجديدة، وفقا لوكالة "يونهاب".

وذكرت الوكالة، أن السلطات في كوريا الجنوبية قررت إخضاع جميع القادمين من بريطانيا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، مع إجراء فحوصات إضافية لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ويأتي القرار، في وقت أعلنت فيه دول عدة، وقف الرحلات الجوية مع بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا.

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا توجد معلومات كافية حتى الآن لتحديد ما إذا كانت السلالة الجديدة يمكن أن يؤثر على فعالية لقاح كورونا.
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