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أخبار البلد

غدًا.. انطلاق معسكر «اتكلم عربي» لأبناء المصريين في السعودية والكويت

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:55 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
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تستعد وزارة الهجرة، غدًا لإطلاق معسكر اتكلم عربي لأبناء المصريين في السعودية والكويت، الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 14 عامًا، ويستمر على مدار يومي 24 و 25 ديسمبر.

وكانت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أكدت أن مبادرة "اتكلم عربي" جرس إنذار للمصريين فى الخارج وجاءت فى توقيت مناسب، موضحة أن الوزارة نظمت دورات للتعريف بالأمن القومي بالتنسيق مع وزارة الدفاع، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى المبادرة لترسيخ الهوية والتاريخ.

وأشارت الدكتورة نبيلة مكرم، في تصريحات سابقة، إلى أن تفشي جائحة كورونا دفعتهم لسرعة إطلاق مبادرة "اتكلم عربي" من خلال تطبيق "زووم"، قائلًا: "كورونا خلتنا نتحرك أكثر ودخلت إلى تيك توك باعتباره منصة هامة للشباب".

وتابعت "الشباب والأطفال مهتمون بتطبيق تيك توك وكان لازم نستخدم هذه المنصات والتفاعل وصل إلى 30 مليونًا"، منوهة بأن هناك 30 مليون مصري بالخارج شاركوا في مبادرة "اتكلم عربي"، مشددة على دور أولياء الأمور لتفعيل المبادرة وتعليم الأبناء اللغة العربية.
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