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فن

أخبار الفن | تصريحات جريئة من عائشة بن أحمد عن زفاف «درة».. وماجد المصري يكشف تفاصيل مسلسل أحمس

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

كشف الفنان ماجد المصري عن كواليس مسلسل أحمس، حيث قال خلال ندوته بموقع صدى البلد، أن إنتاج العمل قوي، ومكتوب بشكل رائع، وأكد أنه يحكي احتلال الهكسوس لمصر، وكيف صدهم المصريون، وأكد أنه يجسد شخصية قاتل أسمه خنزر وشخصية ليست سهلة.
مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي. 
وعلق النجم ماجد المصري على رفض بعض الفنانين تصريحا سابقا له أعلن خلاله رفضه عمل بناته أو زوجته في الوسط الفني.
وقال ماجد المصري، في ندوة عقدت له في موقع "صدى البلد" الإخباري، إن كل فنان حر في رأيه، وإنه لم ينزعج من رد فعل بعض الزملاء الرافضين للتصريح.

حلّت الفنانة عائشة بن أحمد ضيفة على أحد البرامج التونسية الشهيرة، وخلال سؤالها عن زميلاتها هند صبري ودرة زروق، قالت إن أفضل أدوار هند من وجهة نظرها، هو الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، أما درة فقد تألقت عبر شخصيتها بمسلسل سجن النساء.
وقالت عائشة: هند صبري صحيح سبقت الممثلات التوانسة إلى مصر، ولكنها ليست مجبرة على مشاهدة أيا منهن، وهي حرة تماما في هذا الصدد.
وعن سؤالها حول خلافها مع درة، قالت عائشة إن الصحافة لم تكتب بدقة حول هذا الأمر، وقد تزوجت مؤخرًا في مدينة الجونة، وهي تتمنى لها السعادة والتوفيق في حياتها الجديدة.
أما عن مواجهتها حول عدم حضورها حفل الزفاف قالت: لم تتم دعوتي، وأعتقد أنه كان حفلًا مصغرًا بسبب ظروف كورونا، حتى أن بعض الأشخاص من عائلتها لم يحضروا هذا العرس.

حقق برومو أنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "يا أنا يا لأ" أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب .
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.
وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ". وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.
وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".
وأحيا الهضبة حفلًا خاصًا يوم الجمعة الماضي في قصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.
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