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محافظات

اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في الغردقة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن انقطاع التيار الكهربائي، عن عدة مناطق بمدينة الغردقة نظرًا لأعمال الصيانة التي تجرى في المحولات الدورية من قبل قطاع شبكات الكهرباء بمحافظة البحر الأحمر.

وقال مركز عمليات البحر الأحمر، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق تشمل "مول تجاري بالطريق الدائري والكمين الجنوبي، وقرى منطقة سهل حشيش"، بالإضافة إلى 4 قرى سياحية أخرى بالغردقة، ابتداء من التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

وعادة ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي حتى لا ينقطع التيار بشكل مفاجئ.
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