حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة مائية على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن اليوم يعد ثاني أيام فصل الشتاء جغرافيًا، مشيرًا إلى أن الأجواء لا تزال مستقرة، حيث يميل الطقس إلى الدفء خلال فترات النهار وفي الليل يتحول إلى برودة شديدة على جميع المحافظات.

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن فصل الشتاء 3 أشهر وتتخللها حالات عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن هذه الأيام لا تحتوي إلا على شبورة مائية، وتظهر على مداخل ومخارج القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.



وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

كما توقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:





القاهرة الصغرى 13 والعظمى 20

شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 20

طنطا الصغرى 12 والعظمى 20

دمنهور الصغرى 13 والعظمى 19

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19

بلطيم الصغرى 14 والعظمى 20

مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

السلوم الصغرى 12 والعظمى 18

سيوة الصغرى 09 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20

دمياط الصغرى 14 والعظمى 19

الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 20

الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21

السويس الصغرى 12 والعظمى 21

العريش الصغرى 12 والعظمى 20

رفح الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 21

نخل الصغرى 04 والعظمى 19

نويبع الصغرى 18 والعظمى 24

طابا الصغرى 11 والعظمى 18

سانت كاترين الصغرى 05 والعظمى 20

الطور الصغرى 13 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25

الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25

مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24

الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21

بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

المنيا الصغرى 08 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 09 والعظمى 22

سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23

قنا الصغرى 10 والعظمى 25

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26

أسوان الصغرى 12 والعظمى 27

أبو سمبل الصغرى 12 والعظمى 26

الوادي الجديد الصغرى 08 والعظمى 26

شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28

أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 27

حلايب الصغرى 19 والعظمى 26