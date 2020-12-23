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منوعات

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:29 ص
كلب
كلب
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عزة عاطف
"اللي معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره"، انطبق هذا المثل على امرأة بريطانية، ولكنها لم تضيع أموالها على الحمام؛ بل أنفقتها في شراء هدايا عيد الميلاد لكلبها الأليف.
وسحبت المرأة البريطانية التي تدعى «أليسا ثورن» من ويلز، كل ما لديها من أموال في حسابها البنكي من أجل إسعاد كلبها الأليف باعتباره رفيقها الوحيد. 

وأمضت المرأة أسبوعًا في تحويل منزلها الصيفي بحديقتها إلى مدينة جليدية Winter Wonderland لجروها «فابيو» البالغ من العمر 6 أشهر.

ذهبت المرأة البالغة من العمر 52 عامًا إلى المدينة لشراء الهدايا، حيث أنفقت 600 جنيه إسترليني (ما يعادل 12 ألف جنيه مصري) على ربطة عنق كريستال سواروفسكي مصنوعة خصيصًا له، بـ130 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى قطعة ملابس واحدة من ماركة كافالي ليضيفها إلى خزانة ملابسه القوية المكونة من 800 قطعة.

اعتاد فابيو على حياة الرفاهية حيث تأخذه أليسا في كثير من الأحيان على كرسيه المتحرك إلى مسقط رأسهم في روندا سينون تاف. 

وتقول مصففة الشعر أليسيا: "فابيو هو طفلي الصغير وأنا أحبه بشدة، فهو بطبعه محبوب للغاية وأريد فقط أن أجعله مدللا بأشياء لطيفة".

وأنفقت أليسا حتى الآن أكثر من 12000 جنيه إسترليني على فابيو منذ أن حصلت عليه لأول مرة في يوليو 2020، بعد فترة وجيزة من وفاة كلبها هوجو البالغ من العمر 10 سنوات. 

كما أنشأت أيضًا حسابًا على تطبيق انستجرام لكلبها الأنيق، تضم الآن أكثر من 5000 متابع، وأضافت أليسا: "لقد انضم للتو إلى وكالة عرض أزياء للكلاب وشارك بالفعل في عدة جلسات تصوير كموديل".

واختتمت: "لا أمتلك عائلة، لذا فإن قضاء عيد ميلاد سعيد مع كلبي يعني الكثير بالنسبة لي، لا أطيق الانتظار حتى أساعده في فتح هداياه".
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