أخبار التكنولوجيا | الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم بتقنية 5G.. شاومي تستعد لإطلاق Xiaomi Mi 10i قريبًا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
حصل هاتف iPhone 12 والذى أطلقته شركة آبل ضمن هواتف آيفون 12 فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، على الهاتف الأكثر مبيعًا بتقنية 5G فى 2020، حيث حقق الجهاز هذا الإنجاز بعد أسبوعين فقط من تاريخ إطلاقه للبيع فى الأسواق.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر جهاز لاب توب Galaxy Chromebook2 فى شهر يناير المقبل مع عدد الإمكانات التى تتفوق على سابقه Galaxy Chromebook الذى تم إطلاقه فى بداية العام.
ذكرت تقارير أن شركة Google جوجل الأمريكية قد تضطر إلى تعويض عدد من عملائها بعد اكتشاف خطأ يجبر المستخدمين على دفع اشتراكات فى خدماتها فى تطبيقات Gmail و Google Drive بأموال باهظة.
أعلن متصفح Firefox فايرفوكس أنه سيقوم بتفعيل واحدة من أهم ميزات الخصوصية والأمان لمستخدميه، وذلك لمكافحة التتبع وتجميع البيانات الشخصية من شركات الإعلانات أو حتى من المخترقين.
كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتف Xiaomi Mi 10i 5G يوم 5 يناير المقبل، حيث سيكون أول هاتف تقوم الشركة بإطلاقه فى العام الجديد، كما سيكون أول هاتف رائد يصدر بسعر رخيص فى تاريخها.
لاشك أن هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم استطاع تحقيق سلسلة نجاحات متتالية منذ أول ظهور له فى عالم الهواتف الذكية، خاصةً مع التصميم الأنيق والأداء القوي، أضف إلى ذلك إصداراته ذات الشاشة الكبيرة لتقديم أفضل تجربة مشاهدة، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتفع، وبفضل هذا العرض تستطيع اقتناء نسخة من iPhone 7 plus بنصف السعر تقريبًا.