ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم بتقنية 5G.. شاومي تستعد لإطلاق Xiaomi Mi 10i قريبًا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
Advertisements
قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

حصل هاتف iPhone 12 والذى أطلقته شركة آبل ضمن هواتف آيفون 12 فى منتصف شهر أكتوبر الماضى، على الهاتف الأكثر مبيعًا بتقنية  5G فى 2020، حيث حقق الجهاز هذا الإنجاز بعد أسبوعين فقط من تاريخ إطلاقه للبيع فى الأسواق.

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، ستصدر جهاز لاب توب Galaxy Chromebook2 فى شهر يناير المقبل مع عدد الإمكانات التى تتفوق على سابقه  Galaxy Chromebook الذى تم إطلاقه فى بداية العام. 

ذكرت تقارير أن شركة Google جوجل الأمريكية قد تضطر إلى تعويض عدد من عملائها بعد اكتشاف خطأ يجبر المستخدمين على دفع اشتراكات فى خدماتها فى تطبيقات Gmail و Google Drive بأموال باهظة. 

أعلن متصفح Firefox فايرفوكس أنه سيقوم بتفعيل واحدة من أهم ميزات الخصوصية والأمان لمستخدميه، وذلك لمكافحة التتبع وتجميع البيانات الشخصية من شركات الإعلانات أو حتى من المخترقين. 

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، ستطلق هاتف Xiaomi Mi 10i 5G يوم 5 يناير المقبل، حيث سيكون أول هاتف تقوم الشركة بإطلاقه فى العام الجديد، كما سيكون أول هاتف رائد يصدر بسعر رخيص فى تاريخها.  

لاشك أن هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم استطاع تحقيق سلسلة نجاحات متتالية منذ أول ظهور له فى عالم الهواتف الذكية، خاصةً مع التصميم الأنيق والأداء القوي، أضف إلى ذلك إصداراته ذات الشاشة الكبيرة لتقديم أفضل تجربة مشاهدة، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتفع، وبفضل هذا العرض تستطيع اقتناء نسخة من iPhone 7 plus بنصف السعر تقريبًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تخفيضات هائلة على هواتف آيفون.. واعرف إزاي تسجل خروجك من تطبيق ماسنجر

أخبار العلوم والتكنولوجيا| آبل توجه تحذيرًا لمستخدمي iPhone 11.. وأرخص 3 هواتف ذكية في 2020

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كيفية استخدام ميزة واتساب الجديدة.. تويتر يتيح خاصية الإستوري ..سامسونج تستعد لإطلاق أرخص هاتف قابل للطى.. وفيسبوك تطلق تطبيقا جديدا لمستخدمي آيفون

أخبار التكنولوجيا.. 11 تطبيقا يخترق هاتفك ويسرق حساباتك البنكية.. وجوجل تجدد تحذيرها للمستخدمين بسبب هذا القرار

أخبار التكنولوجيا.. عرض أول فيديو لهواتف Galaxy S21.. وكيفية إجراء محادثات فيديو عبر WhatsApp Web

أخبار التكنولوجيا .. هذا أسوأ هاتف آيفون حديث.. وتخفيضات كبرى على سماعات AirPods

ترشيحاتنا

وزير التعليم يجدد شكره لبرنامج على مسئوليتي وقناة صدى البلد.. اعرف السبب

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة مائية على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

أستاذ كبد وأمراض معدية: السلالة الجديدة من كورونا قد تكون رحمة من الله

طليق فنانة مشهورة اتهمه بحبها.. قصة إشاعة حب كادت تدمر حياة محمود المليجي

تصريحات جريئة من عائشة بن أحمد عن حفل زفاف «درة» وحقيقة خلافهما

بعد الخسارة من مان سيتي .. تقييم أداء محمد النني مع أرسنال

Advertisements

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. شبورة مائية على عدة مناطق والعظمى بالقاهرة 20 درجة

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

تصريحات جريئة من عائشة بن أحمد عن حفل زفاف «درة» وحقيقة خلافهما

فنانتان من مصر.. أجمل 100 وجه في 2020 | فيديو جراف

رغم عدم ظهور أعراض.. شاهد ما فعله كورونا في فتاة شابة بعد شهر من تعافيها

هل قراءة سورة الملك للميت تمنع من عذاب القبر؟

بعد إغلاق الحدود.. السعودية تكشف حقيقة رصد إصابات بسلالة كورونا الجديدة

في ذكرى وفاتها الـ 38.. أبرز المعلومات عن ملك الجمل

أخبار التوك شو| متى ينفذ حظر التجوال وتأجيل الدراسة؟.. مفاجأة عن سلالة كورونا.. وليلة دخلة سونسون في حديقة الحيوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 خطوات لغسيل سيارتك لـ أفضل مظهر.. صور

ملابس بآلاف الجنيهات.. كلب يعيش أميرًا في منزل امرأة.. صور

مولينر باكلار.. بنتلي تختبر وحشاً جديداً.. صور